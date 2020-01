Kinderarts eist actie tegen 'absurde' advertentie anti-vaxxers

Rake maakt zich samen met andere kinderartsen ernstige zorgen over de dalende vaccinatiegraad in Nederland. Daardoor komen ziektes terug die onder controle waren door kinderen te vaccineren, met ernstige ziekten en soms sterfgevallen tot gevolg. Hij deed een dringende oproep op Twitter: ‘Op onze Intensive Care liggen kinderen dood te gaan door ziekten die door vaccinatie hadden kunnen worden voorkomen. Jullie spelen met kinderlevens door dit soort absurde acties.’

Geschokt

De Twitter-advertentie is gerapporteerd. Het ministerie en de inspectie zijn gealarmeerd door Rake. Tot nu toe hebben ze nog niet gereageerd in zijn richting.

Zorgen

De afgelopen tijd zijn er grote zorgen om de hoeveelheid kinderen die zijn gevaccineerd in Nederland. In juni vorig jaar waarschuwde het RIVM voor een te lage vaccinatiegraad van 90,2 procent voor kinderen tot twee jaar voor alle beschikbare inentingen. Dit is aanzienlijk lager dan het minimum van 95 procent dat de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) voorschrijft. Dit percentage is belangrijk om ziektes als mazelen wereldwijd uit te roeien.