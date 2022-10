Kinderombudsvrouw: situatie alleenstaande kinderen in Ter Apel nog slechter geworden

De situatie van alleenstaande minderjarige vreemdelingen in Ter Apel is nog slechter dan een aantal maanden geleden, concludeert Kinderombudsvrouw Margrite Kalverboer na een recent bezoek aan het centrale aanmeldcentrum voor asielzoekers. Er is te weinig plek en daardoor hebben sommige vluchtelingenkinderen te weinig te eten, geen bed om op te slapen, krijgen ze geen goede begeleiding en moeten ze het doen met slechte sanitaire voorzieningen.

De Kinderombudsvrouw concludeerde in april, bij haar vorige bezoek aan Ter Apel, al dat er sprake was van ernstige mensenrechtenschendingen. Sindsdien wordt de situatie met de dag slechter, ondanks inspanning van medewerkers van het COA en de IND, aldus Kalverboer. ‘De kinderen zijn gestrest, vermoeid en angstig’, schrijft ze in een brief aan staatssecretaris Eric van der Burg (Asiel).

In Ter Apel verbleven tijdens het bezoek van de Kinderombudsvrouw op 3 oktober 300 vluchtelingenkinderen, terwijl er maar plek is voor 55. Om de kinderen toch onderdak te bieden, moest een groep van dertig jongens en twee meisjes zeker drie dagen in de wachtkamer van de IND (Immigratie- en Naturalisatiedienst) verblijven.

Geen bed

‘Ze wachten de hele dag op hun plastic stoeltje en slapen ‘s avonds in een andere identieke wachtruimte op een stenen vloer of op een stoeltje met een laken en iets wat voor deken door moet gaan’, schrijft de Kinderombudsvrouw. De kinderen ‘zien grauw van vermoeidheid’, hebben ‘geen bed en onvoldoende eten’, ‘poetsen op de wc met hun vingers hun tanden’ en kunnen niet douchen. Niemand kan vertellen wanneer er wel genoeg plek is bij het aanmeldcentrum en dat betekent alleen nog maar stress.

De kinderen voelen zich onveilig, vertelde een meisje aan Kalverboer. ‘In de drie dagen dat ze in Ter Apel was, had nog niemand met haar gesproken over haar situatie. De twee meisjes slapen in dezelfde wachtruimte met dertig jongens. Ze ervaren onvoldoende toezicht.’

Na haar laatste bezoek liet de Kinderombudsvrouw al aan Van der Burg weten ‘dat de rechten van kinderen ernstig geschonden worden terwijl gevluchte kinderen onder het kinderrechtenverdrag extra bescherming genieten’.

Rechter

Inmiddels heeft ook de rechter in een door Vluchtelingewerk aangespannen zaak bepaald dat de asielopvang zo snel mogelijk moet voldoen aan de geldende internationale normen. Een overdekte slaapplaats, water, voedsel en toegang tot hygiënisch sanitair zijn de minimale eisen. Tegen die uitspraak is het kabinet in hoger beroep gegaan omdat de termijnen die door de rechtbank gesteld worden wel ‘heel strak’ zijn, zei Van der Burg.

Als oorzaak van het gebrek aan het aantal fatsoenlijke plekken noemt de Kinderombudsvrouw de beperkte doorstroom naar gemeentes. Daardoor houden kinderen soms wekenlang plekken bezet waardoor nieuwkomers ‘onder zeer schadelijke omstandigheden in de wachtruimtes moeten verblijven tot er plek is op het centrum’.

Van der Burg deed na de uitspraak van de rechter een dringende oproep aan gemeenten om voor 1 januari 1700 extra opvangplekken te bieden voor alleenstaande minderjarige asielzoekers. Als dat niet geregeld wordt, dreigt het risico dat deze kinderen buiten moeten slapen of gaan zwerven op zoek naar onderdak, aldus de staatssecretaris.