Koud weekend met kans op sneeuw voor de boeg, regionaal lichte vorst verwacht

Vrijdag valt er - met name in de middag in het zuidwesten van het land - af en toe nog wat regen. De thermometer geeft zo’n 7 tot 11 graden aan, maar in het noordoosten kunnen daar in de middag al waarden van een graad of 3 voorkomen. In de nacht naar zaterdag stroomt koudere lucht vanuit het noordoosten het land in. Het kan hierbij tijdelijk ook gaan regenen, in het oosten en noordoosten is er kans op een klein beetje natte sneeuw.

Zaterdag wordt het in het midden en noorden van het land droog en vrij zonnig, in het zuiden is het aanvankelijk nog bewolkt met lokaal een beetje regen. Later regent het alleen nog in het zuiden van Limburg en kan de zon voorzichtig doorbreken. In de eerste helft van de ochtend breidt de vorst zich nog wat uit, waardoor het ook in het midden en noordwesten tijdelijk kan vriezen. Met de wind erbij kan het voor het gevoel erg koud worden.

Lichte vorst

In de nacht naar zondag zijn er brede opklaringen en gaat de temperatuur flink omlaag. Het vriest licht op de meeste plaatsen, maar in het oosten en noordoosten kan het ook matig vriezen met minima onder -5 graden. Overdag wordt het een graad of 1 in Groningen tot 6 graden in Zeeland. Later op de middag gaat de temperatuur nog iets omhoog tot 3 graden in het noordoosten en 7 à 8 in het zuidwesten. In het noorden en noordoosten is kans op (natte) sneeuw waarbij het kortstondig even wit wordt.

Na het weekend wordt het wisselvallig met dagelijks kans op regen of buien. Ook zijn er droge perioden waarbij de zon van tijd tot tijd schijnt. De temperatuur ligt tussen de 7 graden in het noorden en 9 in het zuiden, hele normale waarden voor eind november. Later in de week stijgt het kwik weer richting de 10 graden.