Kroongetuige zwembadmoord Marum bekent leugens: ‘Jan is uit ziekelijke jaloezie vermoord’

De kroongetuige Willem P. werd in 2013 veroordeeld voor de moord op de 40-jarige Elzinga zonder dat ooit duidelijk werd wie opdracht had gegeven voor de moord bij het zwembad in Marum. Hij werd vorig jaar vrijgelaten na belastende verklaringen aan het adres van Monique H., de toenmalige vriendin van Elzinga uit Hollandscheveld, haar broer Marcel H. uit Nieuw-Roden en hun moeder Coby van der L. uit Roden. Zij worden nu verdacht van het uitlokken van moord. Johan L. uit Kampen is de vierde verdachte, hij zou volgens de kroongetuige voor een wapen hebben gezorgd.

De kroongetuige ondersteunde zijn verklaring met een vervalst sms-gesprek tussen hem en Marcel H. De kroongetuige knutselde het sms-gesprek in elkaar nadat hij enkele keren had geprobeerd om Marcel uit de tent te lokken via de sms. Over het motief van de schoonfamilie was hij duidelijk: ,,Jan is uit ziekelijke jaloezie vermoord. Jan pieste buiten de pot en dat pikte Monique niet. En Marcel haatte hem tot in zijn tenen.” Hij zegt dat hij is gaan verklaren over de betrokkenheid van de familie omdat hij teleurgesteld was dat er niet af en toe een ‘envelopje met geld’ zijn kant op kwam van de schoonfamilie in ruil voor zijn zwijgen.