Landelijke staking streekvervoer voorlopig van de baan

Een landelijke vierdaagse staking in het streekvervoer is voorlopig van de baan. FNV had werkgevers in het streekvervoer een ultimatum gesteld tot vandaag om in te gaan op de eisen van de vakbond voor een nieuwe cao. ,,Maar we hebben nu afgesproken om verder te praten met werkgevers”, stelt een woordvoerder van de vakbond.

Hij benadrukt dat de stakingsdagen die aan het ultimatum waren gekoppeld zijn opgeschort, niet afgesteld. ,,Als de voorstellen van werkgevers weer onvoldoende zijn dan gaan we vier dagen in januari staken in plaats van in december”, aldus de zegsman.

Zo’n 13.000 mensen vallen onder deze cao streekvervoer.

Staking Noord-Nederland

Het gaat om een andere cao in het streekvervoer dan die voor zo’n 1300 werknemers van bedrijven als Qbuzz, Arriva en Keolis geldt. Ook over deze cao zijn bonden in conflict met werkgevers. Voor deze conducteurs, machinisten en buschauffeurs eisen de vakbonden dat de lonen automatisch meestijgen met de inflatie, die nu erg hoog is.

De eerder aangekondigde staking door medewerkers van regionale treinen in het noorden van Nederland gaan volgens FNV dan ook gewoon door, na het stuklopen van een cao-overleg. Volgende week donderdag wordt er gestaakt op het regionale spoor in Friesland. Op vrijdag volgt het regionale spoor in de provincie Groningen en maandag op het regionale spoor in Zuid-Oost Drenthe. De aangekondigde stakingen hebben in alle gevallen betrekking op treinen van Arriva.