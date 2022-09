Leegpompen Groningenveld stond volgens onderzoekshoofd NAM ‘niet ter discussie’ na zware beving in Huizinge

Oud-minister Verhagen: ‘Onbegrij­pe­lijk dat ik Huizinge niet bezocht na aardbeving’

Oud-minister Maxime Verhagen (CDA) vindt het “onbegrijpelijk” en “echt slecht” dat hij niet naar het aardbevingsgebied in Groningen is gegaan na de beving bij Huizinge in 2012. Hij legde in de maand van de beving nog wel twee andere bezoeken af in Groningen. ,,Ik begrijp totaal niet dat ik niet naar Huizinge, naar Loppersum ben gegaan”, aldus de voormalige bewindsman in het verhoor van de parlementaire enquêtecommissie. ,,Dat neem ik mezelf ook kwalijk.”

