Let op! Door personeelstekort minder Arriva-treinen in Groningen

Meeste hinder door personeels­te­kort in Drenthe, veel onderne­mers met personeels­te­kort in Haarlem

Ondernemers in Drenthe hebben het vaakst te kampen met een tekort aan personeel. Aan het begin van het tweede kwartaal zei minstens vier op de tien ondernemers in het zuidwesten en noorden van die provincie niet genoeg arbeidskrachten te hebben. In die gebieden liggen gemeenten als Hoogeveen, Meppel en Assen. Ook in Midden-Brabant, waar onder meer Tilburg onder valt, is de groep ondernemers met een personeelstekort relatief groot. Dat blijkt uit cijfers die het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) recent heeft bijgewerkt.

1 juni