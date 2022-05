Lichaam aangetroffen in water Hoendiep in Groningen

met video Asielzoe­kers Ter Apel moeten de crisisnood­op­vang in, Rode Kruis plaatst tenten

De Veiligheidsregio Groningen heeft een noodopvangplek gevonden voor vluchtelingen waarvoor geen plek meer is in het overvolle opvangcentrum in Ter Apel. De opvang vindt plaats in een ‘naburige regio’, aldus de woordvoerder.

