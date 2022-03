Lief! Op de psychiatrische afdeling van het UMCG beleeft kat Pluk allerlei avonturen

Groningse psychiater: zorg vrouwen met psychoses kan veel beter

De zorg voor vrouwen die lijden aan psychoses kan een stuk beter, stellen onderzoekers in een deze week gepubliceerd stuk in het wetenschappelijke tijdschrift The Lancet Psychiatry. Aan de studie schreven ook de Nederlandse wetenschappers Bodyl Brand en Iris Sommer van het UMCG in Groningen mee. Schizofrenie wordt gemiddeld veel later ontdekt bij vrouwen dan bij mannen en ook werken medicijnen tegen psychoses anders bij vrouwen.

26 februari