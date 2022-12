Lijnbus botst tegen auto in Groningen: weg tijdelijk afgesloten

Door indebuurt Groningen Op deze plekken in Groningen kun je deze winter gratis opwarmen

Geen enkele Groninger mag in de kou zitten. Ook niet als de gasprijzen zo hoog zijn als nu. Dat is de missie van het Leger des Heils en daarom start de organisatie met zogenoemde Warme Kamers. Ook in Groningen zijn Warme Kamers.

5 december