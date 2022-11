Loes (60) ziet man met slagboom op zich afkomen: ‘Ik dacht direct aan mijn kleindochter achterin’

In de buurt van de N366 bij Ter Apel is een man aangehouden die met een slagboom rondliep en daarmee insloeg op passerende auto’s. Voorbijganger Loes Berndt (60) sloeg de schrik om het hart toen ze de man op haar en haar 1-jarige kleindochter af zag komen. ,,Het was zo angstig.’’

Rond half tien reed de vrouw vanuit Emmen richting het Groningse Musselkanaal. Ter hoogte van het azc in Ter Apel merkte ze ineens dat de auto's voor haar op de rem trapten. ,,Ik dacht eerst dat het om een ongeluk ging, maar toen zag ik vanaf een meter of twintig afstand een man op de weg in mijn richting komen lopen’’, vertelt ze.

Berndt besefte meteen dat het foute boel was. ,,Hij droeg geen bovenkleding en kwam heel wild over. Hij had een grote, rood-witte slagboom in zijn handen.’’ Er schoten allerlei scenario’s door haar hoofd. ,,Ik dacht direct aan mijn kleindochter die achterin zat. Hij kan zomaar de auto instappen of uithalen met die stang. Ik wist dat ik meteen weg moest.’’

,,Gelukkig kon ik om hem heen komen’’, vervolgt ze. ,,Ik heb een straal gas gegeven en ben via de andere kant van de weg snel doorgereden.’’ Tijdens het wegrijden zag Berndt waar ze zojuist aan ontkomen was. ,,Er stond een auto met een kapotgeslagen raam in de berm en ik zag meerdere voertuigen met beschadigingen om me heen.’’

Eenmaal thuisgekomen drong de ernst van de situatie pas echt tot haar door. ,,Toen ik uit de auto stapte, knikten mijn knieën en voelde ik pas dat ik verschrikkelijk was geschrokken. Het was zo angstig. Ik bedenk me steeds wat er allemaal had kunnen gebeuren. Wat als ik niet was doorgereden?’

Politie zoekt getuigen

De politie kreeg rond half tien de eerste melding over de slaande man binnen. Ze ging hier direct mee aan de slag, maar toen ze arriveerde bleek de man al verdwenen te zijn. Hij is even later aangehouden in de omgeving. De man zit vast en zal later worden verhoord.

De man heeft meerdere voertuigen schade toegebracht, maar de omvang van het incident is nog niet helemaal duidelijk. Via sociale media laten meerdere betrokkenen al van zich horen. Zo wordt er gewaarschuwd voor ‘een gek’ en komen er diverse foto's van de toegebrachte vernielingen voorbij.

De politie roept getuigen op zich te melden door te bellen naar 0900-8844.

