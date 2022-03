Loon van personeel Gasunie stijgt mee met prijzen

,,Zo behoudt iedere werknemer in ieder geval zijn koopkracht”, zegt FNV-bestuurder Joosje de Lang in een toelichting. Volgens haar is er stevig onderhandeld over de afspraken. Ze geeft een compliment aan de actieve vakbondsleden. ,,Zij waren heel vasthoudend en hebben er uiteindelijk voor gezorgd dat Gasunie met dit loonbod kwam.”

In de cao is formeel afgesproken dat de lonen meestijgen met de consumentenprijsindex (CPI). Dat is een belangrijke indicator voor het verschijnsel inflatie, maar niet hetzelfde. Inflatie is breder omdat daarin ook prijzen van bijvoorbeeld koopwoningen, industriële producten, aandelen en goud worden meegenomen. In januari steeg de CPI volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek nog met 6,4 procent ten opzichte van een jaar eerder.