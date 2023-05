Mamio 3 verliest van Hoogezand 2

ZZ Leiden sleept er tegen Donar beslissen­de wedstrijd uit om landstitel basketbal

De strijd om het landskampioenschap in het basketbal is uitgelopen op een allesbeslissende finalewedstrijd. ZZ Leiden versloeg Donar uit Groningen zaterdagavond met overmacht: 45-68. Daarmee staat het 2-2 in de finaleserie. Maandag valt de beslissing in Leiden.