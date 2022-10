Man (22) vrijgesproken van spuiten vloeistof door hek Ter Apel

Verdachte van spuiten vloeistof bij azc Ter Apel is man (22)

De persoon die gisteren werd opgepakt op verdenking van het spuiten van een vloeistof door het hek van het asielzoekerscentrum (azc) in Ter Apel, is een 22-jarige man zonder vaste woon- of verblijfplaats. Dit meldt een politiewoordvoerder vandaag. Vijf mensen werden geraakt door de nog altijd onbekende vloeistof.

