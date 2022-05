Man (27) gewond na steekpartij in Groningen, politie zoekt verdachten

Het 27-jarige Groningse slachtoffer lijkt gewond te zijn geraakt nadat hij werd neergestoken in een woning in de straat. Nadat hij gestoken werd, is de man met zijn verwondingen naar buiten gelopen. De agenten konden hem na de vondst direct eerste hulp verlenen, waarna het slachtoffer naar het ziekenhuis is gebracht.

De daders zijn nog niet gepakt, de politie is een onderzoek gestart in de omgeving. Vermoedelijk gaat het om twee verdachten die na de steekpartij richting het Damsterplein zijn gerend. De politie vraagt mensen die meer weten over het incident of mogelijk relevante camerabeelden in het bezit hebben zich te melden.