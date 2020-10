Man (37) aangehouden voor bedreigen abortusklinieken met 'gruwelijke video's van mensen die worden afgeslacht’

Drenthe, Groningen en Friesland ontvangen negen nieuwe patiënten met corona vanuit Randstad

28 september Het aantal coronapatiënten in de ziekenhuizen in Noord-Nederland is gestegen tot 28. Dat meldt het Dagblad van het Noorden. Daarvan komen er 12 van buiten de regio, laat het Acute Zorg Netwerk Noord Nederland weten.