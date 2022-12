Man aangehouden voor rijden onder invloed

Akkoord jeugdzorg stukgelo­pen op spreiding financiële risico's: ‘Inhoud nog steeds niet op orde’

De onderhandelingen over hervormingen in de jeugdzorg zijn stukgelopen op het ontbreken van voldoende garanties van het Rijk aan gemeenten als de tekorten in de jeugdhulp blijven bestaan. Dat schrijft de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) vrijdag. Staatssecretaris Maarten van Ooijen (Jeugdzorg) erkent dat de kern van de impasse zit in de spreiding van de financiële risico’s.

23 december