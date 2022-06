Man die vader doodsloeg met hamer in woning Groningen zegt dat hij in psychose was

Een 40-jarige Arnhemmer die in juni vorig jaar in Groningen zijn vader met een hamer doodde, zegt dat hij in een psychose verkeerde. Jeffrey A. sloeg het 69-jarige slachtoffer zeker tien keer op zijn achterhoofd. ,,Vogels zeiden dat hij mij wilde vermoorden.”

A. verklaarde vandaag uitgebreid bij de rechtbank in Groningen. Het incident vond 7 juni 2021 rond 13.00 uur plaats in de woning van zijn vader. Die was bij de eettafel een boodschappenbriefje aan het schrijven. Kort daarvoor hadden ze in de tuin een sigaret gerookt. Vogels hadden toen gezegd dat zijn vader hem wilde vermoorden, aldus A. ,,Als jij het niet doet, doet je vader het, zeiden ze.” A. ging boven in de woning de was ophangen, pakte een hamer en ging naar beneden.

A. logeerde bij zijn vader nadat hij opgenomen was geweest in een psychiatrische kliniek. Twee dagen voor het doodslaan van zijn vader had hij in de stad een scooter gestolen. Toen de politie hem die avond aanhield, sprak hij over een psychose. De reclassering belde hem op 7 juni voor het maken van een afspraak. A. antwoordde: ‘Het is al te laat, ik heb mijn vader vermoord.’

Pieter Baan Centrum

Na het doodslaan van zijn vader had A. naar eigen zeggen een euforisch gevoel. ,,Ik had de strijd gewonnen.” A. had een deken over zijn vader gelegd. ,,Uit respect, net als dat je bij een schaakwedstrijd een hand geeft.” Hij maakte een ‘ereronde’ op de scooter van zijn vader. ,,Ik dacht dat ik de koning had vermoord en ik de nieuwe koning was van de dimensie.” De agenten die hem bij een maisveld arresteerden, vermoedden een psychose bij A., die bloedspatten van zijn vader op zijn kleding had. Bij politieverhoren heeft A. niet over de vogels gesproken.

Volgens A. had hij geen ruzie met zijn vader. Op 5 juni waren ze ‘s middags op de verjaardag van zijn zus geweest. Die avond dacht A. geluiden te horen en was hij ‘paniekerig’ geworden. A. ging naar buiten en stal de scooter ‘om sneller weg te kunnen, ik dacht dat ik achtervolgd werd.’ Hij vermoedde ook dat zijn telefoon werd afgeluisterd en er camera’s in de woning van zijn vader hingen.

A. is geobserveerd in het Pieter Baan Centrum. Psychisch deskundigen geven vandaag in de rechtbank een toelichting. Daarna komt het Openbaar Ministerie met de strafeis.