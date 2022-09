Man die vloeistof door hek Ter Apel spoot in oktober voor rechter

Oud-Kamerlid GroenLinks over gaswinning Groningen: ‘Ik heb gefaald’

Liesbeth van Tongeren rekent het zichzelf aan dat de gaswinning in Groningen niet sneller is teruggedraaid. De GroenLinkser was in 2012 Kamerlid toen door de aardbeving bij Huizinge de publieke opinie over de winning begon te kantelen.

13 september