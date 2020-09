Man gedood bij steekpartij Groningen

UMCG- en GGD-baas stellen corona-aan­pak Noorden ten voorbeeld

3 september Het was deels ‘keepersgeluk’ maar het lage aantal coronabesmettingen in het Noorden komt ook door de goede samenwerking tussen zorginstellingen en het snel en vroeg ingrijpen en testen, stellen GGD-directeur Jos Rietveld en UMCG-topman Ate van der Zee in een opinie-artikel in vakblad Zorgvisie .