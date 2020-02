Man neergestoken op woonboot in Groningen: politie houdt verdachte aan

Verhuur­ders en huurdersor­ga­ni­sa­ties in aardbe­vings­ge­bied: 'minister Knops, bemoei je niet met onze afspraken’

10 februari Woningcorporaties en huurdersorganisaties in het aardbevingsgebied roepen minister Raymond Knops (CDA) op zich niet te mengen in afspraken over de versterking die zij onderling maken. Dat meldt het Dagblad van het Noorden.