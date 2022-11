Man slaat met slagboom in op passerende auto's op provinciale weg bij Ter Apel

Er is in ieder geval een autoruit en een buitenspiegel kapotgeslagen, meldt het Dagblad van het Noorden . De politie sluit niet uit dat er nog meer schade is opgelopen. Naast de materiële schade laten betrokkenen via sociale media ook weten flink van slag te zijn door het voorval.

De man liep rond over de N366, waarna de politie al snel een melding kreeg. Ze gingen hier direct mee aan de slag, maar toen ze arriveerden bleek hij al verdwenen te zijn. Hij is even later aangehouden in de omgeving. De man zit vast en zal later worden verhoord.