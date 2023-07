Man uit Assen gewond bij steekincident in Groningen

Commissa­ris van de Koning in Groningen: ‘Rutte had het verschil kunnen maken’

Het vertrek uit de politiek dat demissionair premier Mark Rutte heeft aangekondigd, zorgt bij commissaris van de Koning René Paas in Groningen voor gemengde gevoelens. Hij verwijst naar de conclusie van de parlementaire enquêtecommissie naar de gaswinning ,,dat de minister-president niet het verschil heeft gemaakt terwijl hij wel in die positie was. Daar ben ik het van harte mee eens. Als hij snel en adequaat beleid had gevoerd, was het nu hoopvoller geweest.”