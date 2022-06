Man uit Buren verdacht van hulp bij zelfdoding vrouw uit Middelstum

Op 23 augustus 2020 vonden agenten het lichaam van de vrouw in haar appartement in Middelstum na een melding van de buurman.

Door de zak, de leeggelopen tank en slang was het vrij snel duidelijk dat de vrouw zelfmoord had gepleegd. Er waren geen sporen van geweld aanwezig. Het was bij de politie bekend dat de vrouw al eerder een zelfmoordpoging had gedaan. De vrouw leed aan depressies. Bij haar lichaam lagen afscheidscadeautjes en brieven aan dierbaren.

De buurman was bekend met de plannen van de vrouw en schakelde de politie in toen hij een aantal dagen geen teken van leven meer zag. De politie heeft buurtonderzoek gedaan, maar kon er niet achter komen hoe de vrouw aan de spullen was gekomen.

Door een facebookbericht van de moeder van de overleden vrouw kreeg de zaak een nieuwe wending. Zij schreef hoe erg ze het vond dat haar dochter in haar eentje was overleden. Hierop reageerde de verdachte uit Buren. ,,Ze was niet alleen‘’, schrijf hij. Want hij begeleidde haar. Dit schreef hij om de vrouw gerust te stellen zei de man tegen de rechter. ,,Ik ben op verzoek van haar dochter gebleven en heb alleen haar hand vastgehouden. De rest deed ze allemaal zelf.‘’

Hij ontkent dat hij de tank en de spullen leverde. Dat deed een andere vriend uit Groningen. Uit principe wil hij geen namen noemen.

Datingsite

De man had de vrouw leren kennen via een datingsite. Het werd hem direct duidelijk dat zij kampte met een sterke doodswens. Tijdens een bezoek bij hem op Ameland ondernam ze een zelfmoordpoging met koolmonoxide. Toen die mislukte, belde de man de hulpdiensten. Daarna hiel hij haar zoeken naar humanere manieren.

Twee weken voor haar door bekeken ze een Youtube-filmpje met stikstof. De verdachte had zelf zo'n stikstoftank staan maar leverde die niet. ,,Dan zou ik direct betrokken zijn en dat is strafbaar‘’, wist hij te vertellen.

De man voelt zich naar eigen zeggen niet schuldig aan de dood van de vrouw. De familie is het daar niet mee eens. De moeder vertelde dat zij tijdens de voorbereiding van de uitvaart van haar dochter door de verdachte werd benaderd.

De voor haar onbekende man vertelde dat hij meer wis over de dood van haar dochter. ,,Een on-empatische en disrespectvolle actie‘’, volgens de moeder. Maar de mogelijke rol van de man liet haar niet los. Ze nam contact met hem op en kreeg filmpjes van de laatste uren van het leven van haar dochter toegestuurd. De familie stapte toen naar de politie.

Uitzichtloos lijden

Er is volgens de officier van justitie voldoende bewijs dat de man actief was in de zelfmoordplannen van de vrouw. Zo schreef hij in berichten aan de moeder dat hij de tank en bijbehorende spullen had geregeld. Ook had hij gezegd: ,,Als iemand bewust kiest voor doodgaan, wil ik haar wel helpen.‘’

Het Openbaar Miniserie meen dat hij haar zelfdoding gemakkelijk heeft gemaakt. Volgens de aanklaagster is het een rol die hem niet was toebedeeld. ,,Als niet-medicus kan hij niet inschatten of hier sprake was van uitzichtloos lijden. Hij kende de behandelperspectieven niet.‘’

Ook baart het de officier van justitie zorgen dat de man volhoudt dat hij uit mededogen heeft gehandeld. De man meende dat dat zijn handelen moreel gerechtvaardigd zou zijn. Terwijl hij wist dat de vrouw een plekje zou krijgen in een zorginstelling waar ze graag heen wilde. De vrouw kreeg bijna nieuwe hulpverlening. Dat pad heeft de verdachte doorkruist, dat zei de officier van justitie.

Volgens de advocaat van de verdachte had de man juist de zuiverste intenties door de familie te informeren. Dat zei de advocaat van de verdachte Niek Heidanus. ,,Hij heeft dit echter niet handig aangepakt‘’, zei de jurist. Maar volgens hem heeft de verdachte wel zijn verantwoordelijkheid genomen door zijn rol op te biechten.

De verdachte heeft volgens Heidanus de zelfmoord niet vergemakkelijkt. Hij heeft geen spullen geleverd of haar ergens mee geholpen. ,,Hij heeft haar dood draaglijker gemaakt door bij haar te blijven.‘’ Er is volgens de advocaat onvoldoende wettig en overtuigend bewijs voor een veroordeling. Daarom pleitte hij voor vrijspraak.

De rechtbank doet over twee weken uitspraak.

Praten over zelfmoordgedachten kan anoniem: chat via 113.nl, bel 113 of bel gratis 0800-0113.