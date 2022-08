Man uit Delfzijl stalkt nichtje en dwingt haar tot sturen naaktfoto's

Een 49-jarige man uit Delfzijl heeft dertig maanden cel tegen zich horen eisen. Van de dertig maanden zijn twaalf maanden voorwaardelijk. De eis is gedaan in verband met digitale ontucht met zijn nichtje en kinderpornobezit.

De man heeft zich volgens de officier van justitie ook schuldig gemaakt aan het stalken van het meisje en het belagen en oplichten van de moeder. In augustus stapte het nichtje (inmiddels toen 19 jaar) met haar vader naar de politie. Ze gaf aan sinds haar dertiende online lastig te zijn gevallen door een voor haar onbekende jongen, die zich Rico noemde. De jongen was even oud en zou haar hebben overgehaald om naaktfoto’s van zichzelf te sturen. Hij dreigde die rond te sturen op sociale media als hij niet meer foto’s en ook filmpjes van haar kreeg, zei de jonge vrouw tegen de politie.

Geldbedrag

Ook kreeg ze via verschillende mailadressen ook seksenquêtes. De toon werd steeds dwingender en de mailer liet ook weten dat hij veel van haar leven wist. De angst sloeg daardoor toe. Uiteindelijk besloot ze de politie in te schakelen toen ze via mail te horen kreeg dat ze een geldbedrag moest betalen om het mailen te stoppen.

Agenten namen vanaf dat moment het mailverkeer over. Na enig onderzoek werd duidelijk wie er achter de mails zat. De man werd opgepakt en hij bekende dat de mails van hem waren. Op zijn computer stonden de naaktfoto’s van zijn minderjarig nichtje. Op dat moment deed ook de moeder van het meisje aangifte van belaging en oplichting. Zij werd sinds eind 2018 (eveneens) door onbekenden bestookt met erotische vragenlijsten. Ze betaalde 3000 euro om hiervan af te komen.

Psycholoog

De officier van justitie nam het de man kwalijk dat hij zijn nichtje en de moeder beide in een kwetsbare periode in hun leven het lastig had gemaakt. Bovendien noemde de officier het feit dat het meisje in haar puberteit zat. ‘Hij ging daarbij berekenend te werk, waardoor hij een lange tijd onder de radar bleef’, zei de officier van justitie. Een psycholoog onderzocht de man uit Delfzijl en constateerde een persoonlijkheidsstoornis. De man kampt met een minderwaardigheidscomplex.

De advocaat vroeg de rechtbank daarmee rekening te houden. Hij stelde een celstraf voor die gelijk is aan het voorarrest.