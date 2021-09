Man zwaarbeladen en zonder rijbewijs van de weg gehaald bij Groningen

Dit schrijft de politie in een bericht op Instagram. 'Na controle en weging bleek het één en ander mis te zijn', aldus het Team Verkeer van Politie Noord-Nederland. 'Zo bleek na weging dat er een overschrijding bleek van 660 kilo en dat de lading los in de bak lag.’



Dat was niet het enige probleem waar de agenten tegenaan liepen. 'De bestuurder had geen rijbewijs, identiteitsbewijs en kentekenbewijs te overhandigen. Verder bleek de richtingaanwijzer niet gebruikt te worden bij zijdelingse verplaatsingen en afslaan.’



Daarnaast maakte de man ook nog eens een misser tijdens het rijden. ‘De bestuurder was aan het kleven ten tijde van het gegeven volgteken.’ Dit was niet zonder consequenties. ‘Hij heeft enkele processen-verbaal en een maatregel ontvangen.’



Nadat de bestuurder de spullen op een andere locatie afgeladen had, mocht hij verder rijden.