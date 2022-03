Manuel (28) uit Groningen vertrok zonder aankondiging naar Oekraïne, familie maakt zich zorgen

,,Hij heeft niets laten weten‘’, zegt Frank Meijer uit Ommelanderwijk. ,,Wij moesten in De Volkskrant lezen dat hij was vertrokken.‘’ Manuel is de zoon van de overleden zus van Meijer. De jongen meldde zich bij de Oekraïense ambassade om te gaan vechten tegen het Russische leger. Vorig weekend vertrok hij naar Polen, om vanaf daar door te reizen naar het oorlogsgebied.

Precies een week geleden was in De Volkskrant een verhaal te lezen waarin Manuel vertelde dat hij zich als vrijwilliger wilde aanmelden in een vreemdelingenbataljon.

Hoewel er geen sprake was van een conflict had Manuel weinig contact met zijn familie, zegt Meijer. ,,Na de scheiding van zijn ouders had hij geen contact meer met zijn vader, dat wel. Maar wij hebben hem door de jaren meerdere perioden in huis gehad, dat ging altijd goed. Hij heeft ook een zus, die maakt zich grote zorgen. Wij ook.‘’

Manuel was tot vorige week nog monteur van glasvezelkabels voor een bedrijf in Ermelo. Het bedrijf bevestigd dat hij vorige week woensdag zijn baan heeft opgezegd om de reis naar Oekraïne te maken. Tegen zijn familie heeft Manuel niks gezegd over zijn ingrijpende besluit.

Zijn oom Meijer omschrijft Manuel als impulsief en een beetje instabiel. ,,Hij kan soms rare stappen maken en dit is er één van. hij is een gamer, zit veel achter de computer. En hij doet ook aan Airsoft, een spel waarin je met plastic kogeltjes schiet. Maar dat zijn geen kogels waar je echt iemand mee vermoordt. Of hij de realiteit daar onder ogen kan zien betwijfel ik.‘’

Meijer vindt het fout van de Oekraïense ambassade dat er niets wordt teruggekoppeld naar de familie. ,,Dat is zeer negatief gedrag. Als hem wat overkomt horen we niet, we weten niet eens waar hij zit. We weten ook niet hoe het verder moet met zijn huurhuis in Termunterzijl. En waarschijnlijk heeft hij ook geen testament voor het geval hem wat overkomt.‘’

Met dat laatste wordt zeker rekening gehouden: ,,Die jongens zijn gewoon kanonnenvoer, niets meer en niet minder.‘’