Martin en Vera maken Het Grote Groninger Poezenboek: ‘Meest spectaculaire dier dat er is’

Historicus Martin Hillenga en illustrator Vera Post werkten de afgelopen twee jaar samen aan een boek over de Groninger geschiedenis. Nu denk je misschien: die zijn er toch al voldoende? Maar niets is minder waar. Martin en Vera nemen ons door de eeuwen heen mee aan de hand van verhalen over de kat in Het Grote Groninger Poezenboek. Indebuurt begon meteen te spinnen en sprak kattenliefhebber Martin over kattenliefde, geschiedenis en Groningen. ,,De poes is zo dichtbij ons, maar werd tot nu toe vanuit historisch perspectief altijd over het hoofd gezien.”

Zijn profielfoto van kat Zwarts verraadt een diepe liefde voor dit besnorhaarde gezelschapsdier. ,,Ja, ik heb wel iets met katten. En het boek past natuurlijk ook in alle overmatige aandacht voor katten”, vertelt Martin vrolijk. ,,Kijk bijvoorbeeld naar zogenaamde BGK’ers: Bekende Groninger Katten, zoals Nemo en Doerak! Iedereen vindt het fantastisch om ze te volgen. Ze krijgen dan ook allebei een apart hoofdstukje.”

Illustrator Vera Post, groot kattenliefhebster en trotse eigenaar van poes Bach, maakte de leukste illustraties voor Het Grote Groninger Poezenboek.

Verstopte katten

Stiekem stopt de schrijver al jaren poezen in al zijn boeken. ,,Ik weet nog steeds niet zo goed waarom ik nou vond dat dit boek er per se moest komen. Maar ik verstop dus al twintig jaar die poezen in mijn boeken. Altijd een foto van een kat. Het is eigenlijk gewoon dwangmatig”, lacht Martin, wie enige zelfspot niet vreemd is. “Als het niet lukt, dan moeten er in het volgende boek twee katten!”

Die katten haalt Martin overal vandaan. ,,Ik verzamel al twintig jaar kleine kattenvondstjes uit kranten en tijdschriften. Toen corona kwam dacht ik: wie weet kan ik hier een boek van maken. We leven eigenlijk in de Gouden Eeuw van de poes. De kat is inmiddels echt een cultureel fenomeen geworden en er zijn heuse beroemdheden ontstaan op social media.” De kat vertelt ons veel over de geschiedenis, denkt Martin. ,,Poezen betekenen veel voor mensen. Mensen profileren zich door hun katten, door bijvoorbeeld de namen die ze geven. Dat maakte het voor mij heel interessant om de geschiedenis vanuit het perspectief van de kat te benaderen.

De afgelopen maanden werkte Martin aan het boek, waarvoor inmiddels een crowdfundingsactie is opgezet. Zo kunnen Martin en Vera, die de prachtigste illustraties voor het boek maakte, het boek in eigen beheer uitgeven. ,,We willen het in oktober uitbrengen. Mensen kunnen hun eigen kat in het boek krijgen door te doneren. Zo creëren we een soort katten hall of fame van nu.”

Bij het vuil

,,De moeilijkheid lag ‘m eigenlijk in het Groningse”, vertelt Martin met twinkelende ogen. Want de geschiedenis van Groningse poezen ontdekken, bleek best een kluif. “In een tijd dat je geen geschreven bronnen hebt laat de poes zichzelf na in de vorm van skelet of pootafdrukje. Daar moet je het mee doen. Meestal komen ze uit beerputten uit de stad. Waarschijnlijk waren er veel zieke katten die ze een klap gaven en bij de rest van het vuil gooiden.”

En ook later was het best lastig om bronmateriaal te verzamelen: ,,Katten schreven natuurlijk niet zelf op hoe hun leven was. Dus het moest echt komen van Groningers die katten beschreven. In het begin gaven mensen nog niet veel om huisdieren.”

