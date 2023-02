Medewerkers gemeente Groningen staken voor hoger loon: geen afval opgehaald

Vuilnisop­ha­lers druk met inhaalac­tie na staking, maar zónder hoger loonbod: ‘Als het moet staak ik weer’

Vuilnisophalers bevrijden Utrecht in rap tempo van een dikke laag viezigheid. De stad vervuilde in hoog tempo tijdens de staking van gemeenteambtenaren. Inmiddels zijn ze begonnen aan een inhaalactie. ,,Er is niks veranderd, maar we staan wel extra zooi op te ruimen.”

7 februari