Melding wateroverlast verraadt hennepkwekerij aan de Van Houtenlaan

Oppositie vindt late bewustzijn Rutte aardbe­vings­ge­bied ongeloof­waar­dig: ‘commissie moet zich duidelij­ker uitspreken over rol premier’

De oppositie in de Tweede Kamer wil dat de parlementaire enquêtecommissie die de gaswinning in Groningen heeft onderzocht, zich duidelijker uitspreekt over de rol van minister-president Mark Rutte in dit dossier. De commissie stelt in haar eindrapport alleen vast dat de premier de problemen heeft onderschat en te weinig heeft bijgedragen aan een oplossing.