Minder discriminatiemeldingen in Noorden na einde coronaregels

Vijlbrief hekelt lekken mogelijk compensa­tie­be­drag Groningen: ‘Het brengt onrust in de provincie’

Staatssecretaris Hans Vijlbrief (Mijnbouw) is er niet over te spreken dat in de media een bedrag is genoemd dat het kabinet in petto zou hebben voor Groningen, als compensatie voor de gaswinning. Dat zou 10 miljard euro minder zijn dan de 30 miljard waar Groningen om vraagt, meldde de NOS donderdag. Het leidt volgens hem tot onrust in de provincie terwijl de gesprekken nog niet eens zijn afgerond.