Minderjarige jongen zwaargewond door steekpartij Groningen, twee arrestaties

Gratis skatecli­nics voor de jeugd in Hardenberg

Jongeren uit Hardenberg die graag willen skaten of skateboarden kunnen zich uitleven bij de skatebaan in het Krusebrinkpark. In de zomervakantie zijn daar elke donderdagmiddag van 14.30 tot 16.00 uur gratis skateclinics waar ze aan mee kunnen doen.