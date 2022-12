Mogelijke poederbrief bij aanmeldcentrum Ter Apel

blijkt ongevaarlijk

De onbekende stof die was aangetroffen in een pand van de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) in Ter Apel blijkt ‘volstrekt ongevaarlijk’, aldus de politie. Het pand bij het aanmeldcentrum voor asielzoekers werd vanmiddag uit voorzorg deels ontruimd vanwege de vondst van de stof.