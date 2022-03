Mysterie: dit doet de nachtburgemeester van Groningen

Wist jij dat burgemeester Koen Schuiling niet de enige hoeder van de stad is? Bij de term ‘nachtburgemeester’ denk je misschien dat diegene de burgemeesterlijke taken op zich neemt in de nachtelijke uren. Maar wist je deze benaming eigenlijk een eretitel is? Wat de nachtburgemeester van Groningen allemaal doet, lees je hier.

Op dit moment zijn 22 nachtburgemeesters actief in Nederland. De allereerste die deze titel kreeg, ken je vast. Dat was Jules Deelder, de inmiddels overleden nachtburgemeester van Rotterdam. Je herinnert je hem ongetwijfeld als de dichter die altijd zwart droeg en in een reclame voor wasmiddel speelde.

Adviseur

Een nachtburgemeester gaat in gesprek met lokale politici over het beleid. Dit doet diegene alleen maar om het nachtleven voor jou te verbeteren! Daarnaast zorgt een nachtburgemeester er ook voor dat de inwoners van de stad op de hoogte blijven van alle culturele en historische hoogtepuntjes. De werkzaamheden van een nachtburgemeester zijn dus niet zo simpel!

Praten, praten en nog eens praten

Een nachtburgemeester zorgt er in de meeste gevallen voor dat het beleid voor het nachtleven wordt nageleefd en waar nodig bijgeschaafd. Dit doet diegene door gesprekken te voeren met de ambtenaren van de overheid, de horecaondernemers en de Groningers. Per gemeente verschillen de taken van de nachtburgemeester. In Amsterdam wordt bijvoorbeeld meer gefocust op de infrastructuur en in Breda is het vergroten van het aantal openbare damestoiletten een belangrijk doel. Zo zie je maar, er wordt echt iets gedaan met de input vanuit de burgers.

De nachtburgemeester van Groningen

In Groningen in de nachtburgemeester Merlijn Poolman. Merlijn is in 2018 verkozen tot, jawel, Nachtburgemeester. Verbinder, belangenbehartiger en boven alles: ambassadeur van het Groninger nachtleven.

Wat betekent eigenlijk de functie van nachtburgemeester voor hem? “Nou.. “ Merlijn steekt direct enthousiast zijn vinger in de lucht, “eigenlijk probeer ik drie partijen te verbinden: de ambtenaren en beleidsmakers, de ondernemers en organisaties van evenementen, en tot slot het uitgaanspubliek. Iedere groep heeft andere belangen, maar allemaal willen ze hetzelfde: een levendige en bruisende stad. Ook ’s nachts!”

