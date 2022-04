Mysterie: waarom in delen van Groningen een vervoersverbod is

Buiten de stad Groningen, in de buurt van Woltersum, spot je de borden. Het gaat om een vervoersverbod voor vrachtwagens die pluimvee vervoeren. Zij mogen sommige delen van de stad of provincie niet meer in vanwege de vogelgriep. De overheid is bang dat wilde vogels die de ziekte hebben opgelopen, het pluimvee (zoals kippen en kalkoenen) van bedrijven besmetten.

Dit zijn de symptomen van vogelgriep

Ernstige uitbraak

Vogelgriep is niets nieuws, maar komt dit jaar wel meer voor dan andere jaren. Hoogleraar vergelijkende pathologie Thijs Kuiken vertelde hierover tegen RTL Nieuws: “De huidige variant is zo’n 25 jaar geleden ontstaan in het pluimvee in China. Maar het bijzondere is dat deze variant is overgegaan op wilde vogels. De trekvogels komen overwinteren in Europa en verspreiden het. Hierdoor hebben we er nauwelijks meer controle over.”