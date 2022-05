Mysterie: wat betekenen de bijzondere kunstwerken in de Folkingestraat?

De Folkingestraat was vroeger de Jodenbuurt van Groningen. Ter nagedachtenis van de 2.800 verdwenen joden, hebben vijf kunstenaars eind vorige eeuw gewerkt aan verschillende kunstwerken in de straat. De kunstwerken ‘Het Portaal’ en de ‘De bronzen maantjes’ zijn de twee bekendste. Maar wist je dat er nog drie andere kunstwerken verborgen zijn in de straat?

De Joodse paardenslager

Ingeklemd tussen twee oude gevels is de achterkant van een paard te vinden. Naast het kunstwerk zat voor de oorlog een Joodse paardenslager. Het kunstwerk is van keramiek gemaakt. De achterkant van het paard is zo verdeeld, zoals een Joodse paardenslager het paard zou slachten.

Een voorzichtig feest

Het volgende kunstwerk is onopvallend. Er hangen in de Folkingestraat verschillende foto’s van Joden die feest aan het vieren zijn. De kunstenares wilde met de foto’s vertellen dat het niet altijd ellende was in de Jodenbuurt. In de foto’s zie je ze muziek maken en je ziet confetti. De foto’s hangen op de plek waar de foto’s ook gemaakt zijn. Als je met je rug tegen het kunstwerk aan staat kijk je naar de plek waar de Joden aan het feesten waren.

Vergeet het niet

Tegenover het kunstwerk van de foto’s is nog een ander kunstwerk te zien: het kunstwerk ‘Ook Hier?’ van Peter de Kamp. Het is een kunstwerk dat op een muur te vinden is met een tekst tussen haakjes: ‘Weggehaald’. Hier zat vroeger een klaslokaal voor Joodse kinderen. De kunstenaar wil met het kunstwerk vertellen wat er zo lang geleden gebeurd is.

De Folkingestraat is meer dan alleen een gezellige winkelstraat. Het is dus goed om af en toe stil te staan bij de geschiedenis van de Folkingestraat. Een geschiedenis die niet meer naverteld kan worden door de mensen die het hebben meegemaakt.