‘NAM zette overheid onder druk om minder Groningse huizen te verstevigen’

NAM-baas noemt het ‘onjuist’ om verster­kings­re­ke­nin­gen te betalen

De Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM) houdt vol dat ze zich aan de gemaakte afspraken met het Rijk houdt over de afrekening van de versterking van huizen in Groningen. In een hoorzitting in de Tweede Kamer zei NAM-baas Johan Atema dat het bedrijf niet van plan is de rekeningen zomaar te betalen. “Op het moment dat we rekeningen krijgen waarbij we gewoon niet meer weten waarvoor we betalen, dan is het onjuist om dat geld over te maken.” De huizen moeten worden versterkt vanwege de aardbevingen in de regio, die het gevolg zijn en waren van gaswinning door de NAM.

28 oktober