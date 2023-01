Nationaal Coördinator Groningen belooft beterschap

Nationaal Coördinator Groningen (NCG) Regina Bouius zegt in een open brief aan de inwoners van Groningen dat de versterkingsoperatie van huizen en gebouwen in het aardbevingsgebied nog ‘niet goed genoeg’ verloopt. Ze wil daar verandering in brengen en de NCG weer een menselijk gezicht geven.

Zo belooft ze dit jaar onder andere bezwaren versneld te zullen afhandelen. Ook laat ze weten een team te hebben opgericht dat vastgelopen dossiers vlot kan trekken.

Bouius geeft sinds september leiding aan de NCG, de uitvoeringsorganisatie van de versterkingswerkzaamheden. Uiterlijk dit jaar moet de NCG Groningers laten weten of hun huis veilig genoeg is. De noodzakelijke versterkingen aan de huizen moeten in 2028 afgerond zijn.

Bureaucratie tegengaan

In de brief aan de Groningers laat Bouius weten dat de NCG eerder ‘niet voldoende naar u geluisterd’ heeft en dat te veel inwoners zich genoodzaakt voelen in bezwaar en beroep te gaan tegen besluiten van de NCG. Volgens Bouius zitten niet alleen inwoners maar ook de NCG ‘te veel vast aan regels die soms moeilijk uit te voeren zijn'. Het bureaucratische wil ze graag tegengaan.

De Groningse commissaris van de Koning René Paas is maandag in zijn nieuwjaarstoespraak al meteen sceptisch over geluiden dat de versterking en de afhandeling van schade beter moeten. Daarvoor kopen de Groningers niks, zegt hij.

Paas wil van het kabinet geen woorden maar daden. ,,Bevrijd mensen uit een bureaucratisch doolhof. Maak heel wat gebroken is. Zet recht wat onrecht is geworden. Toon je commitment zonder voorbehoud. Aan de Nederlanders die door de gaswinning worden geraakt. Aan het deel van Nederland dat zich in de afgelopen tijd de ‘gaskolonie’ heeft gevoeld. Den Haag heeft echt wat recht te zetten.”