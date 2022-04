Nationaal Programma Groningen investeert 12 miljoen euro in vier projecten

Het NPG verdeeld geld voor projecten die de leefbaarheid in het aardbevingsgebied vergroten. Gemeenten en de provincie kunnen hiervoor plannen insturen.

Het werlderfgoedcentrum Waddenzee Lauwersoog krijgt in totaal 6,9 miljoen euro. Deze toekenning is definitief zodra het bouwbudget rond is. ,,Een mooie volgende stap in de realisatie van het Werelderfgoedcentrum Waddenzee‘’, zegt wethouder Mariëtte de Visser van de gemeente het Hogeland. ,,Hogelandster kunnen straks trots zijn op het centrum.‘’

In Warffum krijgt Nieuw Roekaldais bijna drie miljoen euro om het Roekaldaisterrein te vernieuwen. De gemeenteraad moet de plannen nog goedkeuren en daarna wordt gekeken of de stichting de plannen kan uitvoeren.

Op een bedrijventerrein in Westpoort gaat een transportbedrijf de ladingen voor ondernemers in de binnenstad en dit vervolgens duurzaam vervoeren. Ook komt er een nieuw tank- en laadstation voor elektriciteit en moet er te zijner tijd een waterstoftankstation komen. Dit alles onder de naam Zero Emission Shared Smart Hub (ZESS).

Tot slot besteed de gemeente Oldambt ruim 8,5 ton euro aan het project Opgroeien in een Kansrijke Omgeving. Het project moet bijdragen aan een positieve leefomgeving voor jongeren. Het gebruik van tabak, alcohol en drugs moet daarbij afnemen en het welbevinden moet worden bevorderd. Het project is gebaseerd op een succesvolle aanpak in IJsland.