Nepbericht over mogelijke kinderlokkers wordt door politie verspreid via Facebook

Felle brand verwoest erotische massagesa­lon in Groningse Oosterpar­kwijk: veertig woningen ont­ruimd

9:20 Een felle brand die tot in de wijde omtrek te zien was heeft gisteravond een erotische massagesalon in de Groningse Oosterparkwijk in de as gelegd. Vanwege de enorme rookontwikkeling werden veertig woningen in de omgeving ontruimd.