Nijmegen, Amsterdam en Oss vangen asielzoekers uit Ter Apel op

De 360 mensen die niet meer terechtkunnen in het aanmeldcentrum in Ter Apel, zijn in de nacht van dinsdag op woensdag opgevangen in Amsterdam, Nijmegen en Oss. In Nijmegen gaat het om honderd asielzoekers, ook gaan er 180 mensen uit Ter Apel naar Amsterdam, meldden de gemeenten. Oss vangt volgens het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) tachtig mensen op.

Sinds dinsdag mogen er niet meer dan 2000 asielzoekers verblijven in het aanmeldcentrum in Ter Apel. De grote tenten waarin mensen werden opgevangen en sliepen, worden afgebroken. Daardoor moest voor driehonderd mensen een slaapplaats worden gezocht. Staatssecretaris Eric van der Burg (Asiel) zei eerder dinsdag nog niet te kunnen garanderen dat hij al die plekken zou vinden, maar dinsdagavond bleek dat toch gelukt.

De afgelopen tijd was het druk in Ter Apel en er verbleven meer mensen dan de 2000 voor wie er officieel plaats is. De Veiligheidsregio Groningen noemde de situatie bij het aanmeldcentrum eind maart zorgelijk. Asielzoekers kunnen niet doorstromen naar een van de 111 azc’s. Die zitten vol, mede omdat zo’n 13.000 statushouders wachten op een woning.

Het COA meldt dat er hard wordt gewerkt om de komende dagen nog meer locaties te vinden waar mensen uit het aanmeldcentrum terechtkunnen. De organisatie is daarover in gesprek met nog een aantal gemeenten.

In Amsterdam worden de mensen in ieder geval de komende dagen ondergebracht in een Holiday Inn-hotel, laat een gemeentewoordvoerder weten. In Nijmegen gebeurt dat in de Jan Massinkhal.

Burgemeester Hubert Bruls (Nijmegen) noemt het ,,buitengewoon tragisch” dat de opvang van vluchtelingen in Nederland dit soort acute noodoplossingen vraagt. ,,Iedereen heeft de afgelopen dagen en weken kunnen zien dat de nood in Ter Apel meer dan hoog is. Ik beschouw het als onze plicht om bij te dragen aan een oplossing hiervoor.” Hoelang de asielzoekers uit Ter Apel in de hal mogen blijven is nog niet bekend, maar de noodopvang - stapelbedden in een sporthal - is in elk geval voor de komende nachten, meldt de gemeente Nijmegen.