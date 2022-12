Nog vier aanhoudingen in onderzoek naar mishandeling bewoners zorgboerderij Wedde

UPDATE Duits vracht­schip knalt tegen Friese brug aan, brug weer vrijgege­ven voor wegverkeer

Gisterenavond is een Duits vrachtschip tegen de brug over het Prinses Margrietkanaal bij Stroobos gevaren. De brug was afgesloten voor wegverkeer, maar is aan het begin van de middag weer vrijgegeven. Vanochtend werd de vaarweg bij het Friese Stroobos al vrijgegeven, meldt Rijkswaterstaat.

21 december