Noodopvang bij kazerne Zoutkamp gaat plek voor maximaal 700 mensen bieden

Op de noodopvanglocatie bij de kazerne in het Groningse Zoutkamp zullen vanaf uiterlijk 10 september maximaal (in uiterste nood) zevenhonderd mensen worden opgevangen. Dat blijkt uit een brief die staatssecretaris Eric van der Burg (Asiel) heeft gestuurd aan de gemeente Het Hogeland, waar Zoutkamp bij hoort.

Het is de bedoeling de locatie voor zes maanden in gebruik te hebben. Ook staat in de brief dat op de locatie naast de benodigde opvang en zorg, 24/7 beveiliging aanwezig zal zijn. En dat de locatie “zo zal worden georganiseerd dat de mensen zoveel mogelijk op de locatie blijven”.

Na een voorregistratie door de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) in Ter Apel en een afspraak voor de Identificatie en Registratie (I&R), worden volwassen asielzoekers overgebracht naar het terrein in Zoutkamp. Op de dag van de afspraak voor I&R regelt het Rijk het vervoer naar Ter Apel. Na afronding van dit proces worden de asielzoekers ondergebracht in (crisis)noodopvang. Ze komen in principe niet terug naar Zoutkamp, schrijft Van der Burg.

De noodopvanglocatie in Zoutkamp moet de onhoudbare situatie in het aanmeldcentrum Ter Apel verlichten. Daar hebben de afgelopen periode honderden mensen buiten geslapen omdat het aanmeldcentrum overvol zit. De medische en hygiënische situatie was erbarmelijk. De noodopvanglocatie van Defensie - dat door Van der Burg voorportaal wordt genoemd - is in eerste instantie bedoeld voor de ‘buitenslapers’ en de nieuw aangekomen asielzoekers.

Burgemeester Henk Jan Bolding van Het Hogeland heeft Dorpsbelangen Zoutkamp en Vierhuizen maandagochtend persoonlijk geïnformeerd.