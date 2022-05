Noodopvang ter Apel kampt met hoog ziekteverzuim: ‘Gaat nog nét goed’

Het aanmeldcentrum in het Groningse Ter Apel is op dit moment het enige in ons land. Iedereen die asiel in Nederland wil aanvragen, moet eerst daarheen. Sinds het najaar is de asielinstroom groter dan normaal en is het centrum regelmatig overbevolkt. Vorige week dinsdag dreigden tientallen asielzoekers noodgedwongen in de buitenlucht te moeten slapen omdat voor hen geen plaats was in het centrum.

Noodopvanglocaties

Na persoonlijk ingrijpen van staatssecretaris Eric van der Burg (Asiel) konden deze mensen alsnog binnenshuis overnachten, in kantoorruimtes van het centrum. De gemeenten Heerenveen, Midden-Groningen en Emmen schoten daarna te hulp door noodopvanglocaties in te richten voor honderd mensen die niet in Ter Apel terechtkonden.

Het COA leent medewerkers uit aan deze noodlocaties en daardoor is het volgens de woordvoerster extra moeilijk om de bezetting rond te krijgen. ,,We zouden qua personeel graag ruimer in het jasje willen zitten, gezien het ziekteverzuim. We hebben nu eenmaal ook te maken met een krappe arbeidsmarkt.” Het COA is permanent bezig met het werven van personeel. ,,Het laatste jaar is dat geïntensiveerd.”

Corona of griepgolf

Het oplopend ziekteverzuim bij het COA wil de woordvoerster niet wijten aan de overbelasting van het aanmeldcentrum in Ter Apel. Andere redenen van verzuim kunnen onder meer corona of een griepgolf zijn. ,,Er is altijd wel sprake van ziekteverzuim, maar sinds een half jaar is het hoger dan gemiddeld.”