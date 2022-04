Noodopvang Zoutkamp drie maanden langer open voor 450 Afghaanse evacués

De 450 Afghaanse evacués in de noodopvang in het Groningse Zoutkamp mogen langer blijven. Dat laat burgemeester Henk Jan Bolding (Het Hogeland) weten aan RTV Noord. De noodopvang in de Willem Lodewijk van Nassau kazerne zou per 1 mei sluiten vanwege militair doeleinden, maar blijft nu tot augustus open.