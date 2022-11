NS breidt proef met verhuren van e-bikes uit naar Groningen en Arnhem

Noodveror­de­ning rond aanmeldcen­trum Ter Apel niet verlengd

De noodverordening die van kracht was rond het aanmeldcentrum in Ter Apel wordt niet verlengd. De Veiligheidsregio Groningen meldt vrijdag dat er de afgelopen weken geen “ontoelaatbare overloop” meer is op het terrein voor het aanmeldcentrum en ook geen sprake meer is van een “onacceptabel onveilige en ongezonde situatie”.

4 november