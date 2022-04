Oekraïense songfestivalact komt naar Bevrijdingsfestival Groningen

Indebuurt GroningenDe Oekraïense band Go_A, die vorig jaar vijfde werd tijdens het Eurovisie Songfestival in Rotterdam, treedt op 5 mei op tijdens Bevrijdingsfestival Groningen. De organisatie laat ook weten dat het tijdens het optreden mogelijk is te doneren aan slachtoffers van de oorlog in Oekraïne.

Om de band naar Groningen te krijgen, heeft de organisatie een brief geschreven aan de Oekraïense overheid. De mannelijke bandleden mochten het land niet uit, maar er is een uitzondering gemaakt omdat ze met een optreden ‘aandacht vragen’ voor de situatie in hun thuisland.

Brief aan de overheid

“Stilstaan bij onze eigen vrijheid is onlosmakelijk verbonden met de (on)vrijheid van anderen. Dus laten we elkaar ontmoeten en harder schreeuwen en dansen dan ooit. Want vrijheid is nimmer vanzelfsprekend. Om deze boodschap extra kracht bij te zetten kijken wij enorm uit naar de komst van Go_A om zowel in woord als daad ons mee te nemen in de verschrikkelijke situatie die momenteel plaatsvindt in Oekraïne en, daar waar we kunnen, de Oekraïners tot steun te zijn”, stond in de brief aan de overheid.

Het optreden in Groningen is niet het enige concert dat Go_A in Nederland geeft. De band heeft enkele clubshows gepland en staat in augustus ook op Lowlands.

Niet meer gratis

Het Bevrijdingsfestival in Groningen is dit jaar niet meer gratis toegankelijk, liet de organisatie onlangs weten. Toegang tot het festival kost dit jaar 5 euro, mede door de forse prijsstijgingen van afgelopen tijd. Tickets zijn online te bestellen via de website van Bevrijdingsfestival Groningen.

