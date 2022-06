OM: 9 jaar cel en tbs voor mishandelen en stoppen kind in koffer

Het Openbaar Ministerie eist een celstraf van negen jaar en tbs met dwangverpleging tegen een Groninger die verdacht wordt van het ernstig mishandelen en opsluiten van een 2-jarig kind in een koffer. Hij zou ook de moeder zwaar hebben toegetakeld en verkracht. Volgens psychische deskundigen is S. psychotisch en verminderd toerekeningsvatbaar.

De 37-jarige vrouw werd op de avond van 2 september vorig jaar verrast door een onbekende man die rond 22.00 uur plotseling in haar keuken stond. Rond 04.30 uur belde ze in paniek aan bij de buren. Ze was zwaargewond, had steekletsels en haar handen waren geboeid. De vrouw bleek bewusteloos te zijn geweest en verkracht. Toen ze bij was gekomen, zag ze haar belager vertrekken met de huissleutels.

Aangesnelde politieagenten hoorden buiten het huis gehuil. Ze troffen het kind opgesloten in de berging waar de peuter met alleen een luier aan in een dichte koffer zat. Net als zijn moeder had hij ernstig hoofdletsel. ,,Een afschuwelijk incident”, aldus de officier van justitie in de rechtbank in Groningen. ,,Ze zijn voor dood achtergelaten. Een nachtmerrie, een horrorfilm.”

Bebloede spullen

Sjaak S. (42), die even verderop woonde, werd in de buurt van de woning aangehouden. Hij had de huissleutels van de vrouw en een foto van haar op zak. S. droeg een broek van de vrouw, op zijn jas en schoenen zat bloed van haar en het zoontje. De telefoon van S. bevatte een filmpje van de slachtoffers, wandelend over straat. In de woning, die onder het bloed zat, werden schoonmaakhandschoenen gevonden met DNA van S. In vuilniszakken en verhuisdozen zaten bebloede spullen uit de woning.

S. heeft wisselend verklaard. Eerst ontkende hij in de woning te zijn geweest. Later herinnerde hij zich dat hij aan het wandelen was, de voordeur open zag staan en dat hij naar binnen was gegaan. Hij zag de vrouw geboeid liggen en had seks met haar, aldus S. Verder zegt hij niks te weten. Gedragsdeskundigen sluiten niet uit dat hij dit veinst. Het OM gaat uit van een dubbele poging tot doodslag en verkrachting.