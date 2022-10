OM eist 12 jaar cel voor wurgen partner in Muntendam

Ongelijk­heid bij aanvraag­pro­ce­du­re asielzoe­kers na openen ‘Zoutkamp’

Bij het inschrijfproces voor asielzoekers is ongelijkheid ontstaan. Mensen die vóór de opening van de zogenoemde overlooplocatie in Zoutkamp naar ons land kwamen en elders in het land hun registratieprocedure afwachten, zijn soms later aan de beurt dan mensen die naar ons land zijn gekomen sinds de locatie in Zoutkamp open is.

26 september