OM ziet schoonfamilie als brein ‘zwembadmoord’ en eist tot 20 jaar cel

Kampenaar (56) die verdacht wordt van uitlokking bij ‘zwembad­moord’ wijst naar schoonfami­lie

De 56-jarige Johan L. uit Kampen zegt dat hij in 2012 is gevraagd om de moord op Jan Elzinga uit Marum te regelen, maar hij bedankte en stapte naar de politie. Dat vertelde de Kampenaar maandag tijdens een inleidende zitting in de rechtbank in Groningen over de ‘zwembadmoord’. ,,Met die informatie is nooit wat gedaan’’, zegt zijn raadsman Bart Nooitgedagt.

25 oktober